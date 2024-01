Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un gest de compasiune și solidaritate, Cornel Dinicu, patronul complexului turistic Ferma Dacilor din Tohani, intenționeaza sa ii ofere o noua șansa la viața baiatului de 16 ani care a supraviețuit tragicului incendiu care a devastat proprietatea sa. Tanarul este unicul fiu ramas in viața al prietenului…

- Administratorii de la Ferma Dacilor si Cornel Dinicu, retinuti in dosarul deschis in urma incendiului devastator soldat cu mai multi morti, au fost dusi, miercuri, din nou la audieri. Administratorii de la Ferma Dacilor si Cornel Dinicu, retinuti in dosarul deschis in urma incendiului devastator soldat…

- Anchetatorii au dispus primele masuri dupa incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, in urma caruia au murit 8 oameni. Cornel Dinicu – cel care deținea pensiunea – și doi administratori ai afacerii au fost reținuți pentru 24 de ore. Sursa incendiului: un televizor Potrivit unor surse apropiate de…

- Demersuri si masurile dispuse pentru "intrarea in legalitate" a Fermei Dacilor au fost realizate cu incalcarea legii, precizeaza, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, care anunta si sursa "probabila" a incendiului."Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat suspiciunea rezonabila…

- Noi informații ies la iveala pe timp ce trece dupa tragedia de la Ferma Dacilor. Inițial, autoritațile au crezut ca este vorba despre un accident, insa acum se pare ca cineva ar fi declanșat incendiul intenționat. Cine ar fi declanșat incendiul in care au murit opt persoane Ancheta continua și tragedia…

- Procurorii au extins urmarirea penala in rem cu privire la fapte de fals si abuz in serviciu, in dosarul penal deschis in cazul incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, soldat cu șapte morți.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au descins la Ferma Dacilor din Tohani, marți dimineața. Aceștia desfașoara 8 percheziții la administratorii de la Ferma Dacilor și la Primaria Gura Vadului.

- Ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner continua cu informații șocante! Primul jurnalist care a ajuns la locul crimei face dezvaluiri despre ce a vazut in primele ore in care s-a aflat ca omul de afaceri a fost ucis. Jurnalistul a facut lumina in cazul unor presupuneri aparute ulterior.