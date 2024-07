Stiri pe aceeasi tema

- Detalii șocante in cazul fetiței din județul Olt care a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia impreuna cu tatal vitreg și mama ei. Dupa audieri, s-a dovedit ca totul a pornit de la un conflict intre parinți, iar fetița a intervenit intre ei. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru…

- Ieri, sora lui Ionel spunea ca barbatul ar fi fost ucis, asta dupa ce a fost descoperit fara suflare la doua zile distanța de cand plecase de la casa fratelui. Ancheta pare ca se complica, asta dupa ce, potrivit spuselor familiei, ar fi fost batut cu salbaticie chiar de fiu, soție și soacra.

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Madalin a murit in condiții ingrozitoare, iar acest lucru il confirma și imaginile ingrozitoare cu mașina lui, dupa tragedie. Dintr-o mașina noua și frumoasa, aceasta s-a transformat intr-un morman de fiare și a fost distrusa complet. Din acel loc a fost extras trupul neinsuflețit al lui Madalin.

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Motivul pentru care iubita lui Madalin s-a imbracat in alb la inmormantarea tanarului. Noi dezvaluiri cu privire la tragicul accident din Olt, care a șocat Romania! Ce a marturisit o prietena a baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Madalin! Tanarul in varsta de 23 de ani a murit in Olt, in timp ce il urmarea pe presupusul amant al iubitei sale. Iata fotografii de cand tanarul a fost condus pe ultimul drum!