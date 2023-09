Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, mama și sora lui Danuț au povestit cum tanarul a murit la 20 de ani, dupa ce a fost gasit fara viața langa bicicleta lui. Dupa ce, inițial, familia avea un cerc de trei suspecți, rudele spun ca il considera vinovat pe Ramon, unul dintre prietenii cu care avea conflicte de ceva timp.

- Cu toate ca Marcel Șerbuc a recunoscut ca a ucis-o pe Anamaria, tatal copilei nu are liniște pana cand nu va trasa la raspundere și Simona, mama copilei Tatal ei spune ca pe nimeni nu a interesat din familie ce s-a intamplat in cazul morții fetiței și ca nu a mai fost cautat nici de bunica fetei, Lorica.

- Fratele Madalinei Manole, vine cu noi acuzații șocante in cazul morții rgretatei artiste. Acesta susține ca artista nu s-a fi sinucis, ci ar fi fost victima unei ucideri, iar printre cei banuiți de rude se afla soțul și soacra acesteia.

- Cazul morții lui Cristi devine din ce in ce mai controversat. Timp de un an in care autoritațile au stabilit ca s-a inecat, bunicul sau a revenit cu noi detalii ingrijoratoare, cu care incearca sa demonstreze ca nepotul lui a fost ucis. Dupa ce și-a susținut punctul de vedere, un alt martor a revenit…

- Au aparut noi detalii in cazul azilelor groazei! La cateva zile dupa ce romanii au fost șocați de imaginile din caminele de batrani, in care cei care locuiau acolo erau chinuiți, batuți și infometați, o femeie din București revine cu noi informații revoltatoare. Se pare ca Ștefan Godei, proprietarul…

- Dupa ce in urma cu cateva zile, o femeie a fost gasita moarta in apartamentul iubitului, fratele lui Flori face noi dezvaluiri despre tanara. Florin crede ca barbatul i-ar fi facut ceva, mai ales ca trecutul iubitului este unul tumultos. In trecut a fost condamnat la inchisoare și ar face parte dintr-o…

- Bunica Lorica a acceptat sa stea de vorba cu reporterii Acces Direct. Femeia se afla la scari, locul unde ar fi fost și Simona in ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Femeia spune ca fiica ei nu poate conștientiza ca Marcel Șerbuc i-a ucis copila și ca existau anumite detalii care dadeau…

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.