- Dupa ce in urma cu cateva zile, o femeie a fost gasita moarta in apartamentul iubitului, fratele lui Flori face noi dezvaluiri despre tanara. Florin crede ca barbatul i-ar fi facut ceva, mai ales ca trecutul iubitului este unul tumultos. In trecut a fost condamnat la inchisoare și ar face parte dintr-o…

- Noi informații prețioase in cazul lui Gabriel, barbatul disparut fara urma de mai bine de doua saptamani. Care era starea lui in ziua dispariției. Ce a marturisit soția ciobanului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Bunica Lorica a acceptat sa stea de vorba cu reporterii Acces Direct. Femeia se afla la scari, locul unde ar fi fost și Simona in ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Femeia spune ca fiica ei nu poate conștientiza ca Marcel Șerbuc i-a ucis copila și ca existau anumite detalii care dadeau…

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.

- Ies la iveala noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce mama a fost reținuta, un coleg de-al mamei face dezvaluiri șocante. Barbatul a lucrat cu ea in Spania și spune ca nu parea sa se intereseze prea mult de soarta micuței.

- Colegul lui Ionuț face noi dezvaluiri in cazul morții tanarului de 25 de ani. Dan spune ca a mers imediat sa il ajute pe barbat, doar ca, din ancheta din lipsesc o ora și 15 minute, timp in care Ionuț ar fi fost cu Dan, dupa cum relateaza colegul sau.

- De mai bine de patru ani, o familie nu mai are liniște de cand nu mai știe nimic de fiul lor. Nicu ar fi fost ucis in drum spre Anglia chiar de șoferul unui microbuz, care i-a propus un loc de munca. Familia face acuzații grave la adresa barbatului și spune ca tot el este cel care a trimis in Romania…

- Apar noi informații in cazul tanarului batut cu bestialitate. Calatorii susțin ca Marian a consumase bauturi alcoolice, insa analizele spun cu totul altceva. Marian nu era beat atunci cand a fost la un pas sa vad de moarte din cauza loviturilor grave.