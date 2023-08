Stiri pe aceeasi tema

- Simona i-ar fi povestit mamei sale cum Marcel Șerbuc i-a propus sa se intalneasca la scurt timp dupa ce s-a aflat de crima. Femeia nu a dorit sa se vada cu fostul iubit, deși barbatul a tot insistat, spunand ca este vorba despre ceva important.

- Bunica Lorica a acceptat sa stea de vorba cu reporterii Acces Direct. Femeia se afla la scari, locul unde ar fi fost și Simona in ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Femeia spune ca fiica ei nu poate conștientiza ca Marcel Șerbuc i-a ucis copila și ca existau anumite detalii care dadeau…

- Sora Simonei are o alta varianta a poveștii decat tot ce se știe pana in prezent. Femeia spune ca avea o relație apropiata cu Anamaria și ca a aflat de ceea ce i-a facut Marcel Șerbuc copilei din presa. Cat despre lanțișor, sora mai spune ca a fost lasat la amanet fara ca Simona sa știe.

- Vasile spera sa se faca dreptate, dar spune ca nu a aflat nimic din ancheta. Simona ar fi, in continuare, in libertate, in timp ce bunica Lorica nu ar mai luat deloc legatura cu tatal copilei. Barbatul crede ca ambele femei știu mai multe detalii decat au spus.

- Tatal fetiței de 12 ani vine cu noi detalii in cazul morții copilei. Vasile spune ca fetița i-a povestit la un moment dat ca Marcel i-ar fi facut avansuri, aspect pe care Simona il banuia. In ultima conversație purtata cu fiica sa, Anamaria i-a cerut bani sa iasa cu o prietena, iar in zilele urmatoare…

- Vasile Constantin spune ca a vorbit cu o zi inainte ca fiica sa sa fie ucisa. Barbatul susține ca avea o relație apropiata cu Anamaria și mereu il suna sa il intrebe cum se simte. In acea perioada, fetița era entuziasmata ca mama sa urma sa ii cumpere un nou telefon.

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.