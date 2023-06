Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Serbuc, presupusul criminal al Anei Maria, fetița de 12 ani gasita decedata in lada unui pat, in București, a fost prins in Olanda. Principalul suspect se afla la aceasta ora in custodia autoritaților olandeze, urmand ca acesta sa fie adus in Romania, potrivit surselor judiciare, citate de…

- In cursul zilei de azi, Marcel Șerbuc, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani, al carui trup a fost gasit in lada unei canapele a fost prins de autoritați in olanda, in localitatea Tiel. Potrivit informațiilor in momentul in care a fost capturat de oamenii legii, acesta se afla singur…

- Cazul morții fetiței de 12 ani merge mai departe cu noi informații. Dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, barbatul suspectat ca ar fi omorat-o pe Anamaria a fost prins! Marcel Șerbuc a ajuns pe mana polițiștilor din Olanda și urmeaza sa fie extradat. Potrivit informațiilor, barbatul și-ar fi…

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a copilei de 12 ani. In timp ce mama fetiței se afla in Spania și a scapat de arest, dupa ce polițiștii au spus ca nu exista probe suficiente, Marcel este cautat in toata Europa, fiind considerat principalul suspect.

- Bunica fetiței de 12 ani susține ca fiica sa nu este complice la moartea copilei. Pe de alta parte, femeia spune ca nu știa niciodata unde se afla Simona și ca nu exclude varianta in care Marcel ar fi fost cel care a omorat-o pe Ana.

- In urma cu o zi, Andreea, femeia care a fost la audierile lui Cristian, unul dintre martorii in cazul lui Ionuț, spunea ca Ion l-a impușcat pe Ionuț. Femeia susține ca presupusul suspect este protejat de fostul sau șef, dar și alte persoane cu funcție importanta in zona.

- Ies noi detalii la iveala cu privire la accidentul in care ar fi fost implicat Ionuț. Familia tanarului in varsta de 25 de ani spune ca baiatul a fost impușcat, iar principalul suspect ar fi Ion, un barbat influent in sat, iar in acea seara, cei doi s-ar fi certat, dupa cum declara unul dintre martori.