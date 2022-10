Stiri pe aceeasi tema

- Cocoș de la Calarași a intrat intr-un scandal cu miri la nunta carora ar fi trebuit sa cante la jumatatea lunii octombrie. Mirele și mireasa lui, doi tineri din Oltenița, Calarași, l-au acuzat pe artist ca le-a luat banii și nu s-a mai prezentat la eveniment, deși au semnat și un contract.

- Florin Salam este acuzat ca le-a dat țeapa unor nuntași din Teleorman. Socrii mari susțin ca i-au dat celebrului manelist suma de 8.000 de euro ca sa cante la nunta fiului lor, iar acesta nu s-a mai prezetat la eveniment, ar fi mers la alta nunta in acea seara și nici nu ar fi inapoiat banii. Fiica…

- O mama a facut acuzații grave la adresa unui cadru didactic de la școala la care inavța fiul ei. Mihaela susține ca profesorul de sport a ignorat accidentarea grava a copilului de 14 ani, care e sportiv de performanța, din timpul orei sale. Mai mult de atat, femeia spune ca niciun reprezentant al școlii…

- Un nou caz al unei adolescente de numai 15 ani care a fugit de acasa cu un tanar mult mai mare decat ea a fost prezentat la Acces Direct. Dupa ce mama a facut un apel disperat pentru a-și aduce fiica inapoi acasa, familia tanarului a intervenit. Iata cum il apara tatal și sora pe barbat!

- Amalia Puflea, o gimnasta de 15 ani din Barlad, ar fi amenințat cu sinuciderea in cantonamentul din Deva, declarand ca este terorizata de comportamentul agresiv, atat verbal, cat și fizic, al antrenorilor.

- Primarul din Campina, Alin Moldoveanu, vrea sa construiasca un pasaj subteran chiar in centrul orasului, insa cetatenii resping total acest proiect. Oamenii spun ca in loc sa fluidizeze traficul, pasajul le va crea doar probleme. Mai mult, oamenii au de partea lor specialiști și consilieri locali din…

- Primarul din Campina, Alin Moldoveanu, vrea sa construiasca un pasaj subteran chiar in centrul orasului, insa cetatenii resping total acest proiect. Oamenii spun ca in loc sa fluidizeze traficul, pasajul le va crea doar probleme. Mai mult, oamenii au de partea lor specialiști și consilieri locali din…

- In cursul zilei de marți, aproximativ 12 explozii au fost anunțate in Peninsula Crimeea, in urma carora a fost distrusa o baza aeriana rusa. In urma evenimentelor deloc fericite pentru Rusia, mai multe ziare internaționale au oferit detalii referitoare la originea atacului, citand mai mulți oficiali…