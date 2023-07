Stiri pe aceeasi tema

- O mama disperata susține ca fiica ei, minora, a fost racolata și ca i-au fost sucite mințile chiar de un barbat din satul lor, din județul Teleorman, care a fost acuzat de proxenetism și care a avut de executat 21 de ani de inchisoare in Marea Britanie. Baiatul și-a ispașit jumatate de pedeapsa, dar…

- Madalina și Nicoleta spera sa se faca dreptate, la cinci luni de cand tatal lor a murit intr-un grav accident de mașina. Laurențiu, un fost coleg de-al barbatului, spune ca vinovatul este un polițist, care se grabea sa ajunga la munca.

- Adrian are doi copii cu prima soție de care a divorțat in urma cu zece ani. De atunci, barbatul spune ca lupta ca baieții sa ramana in grija lui pentru ca nu iși doresc sa fie ingrijiți de mama, relație care nu ar fi una deloc buna, dupa cum a povestit Adrian la Acces Direct.

- Ionuț spune ca instanța a decis ca fiicele sale gemene și baiatul sau sa ramana in grija mamei, in contextul in care femeia l-ar fi maltratat pe fiul lor. De aceea, face tot posibilul ca micuții sa ramana la el și parinții sai.

- Un tata susține ca baiatul lui ar fi fost lovit de fosta partenera. Ionuț, așa cum s-a prezentat la Acces Direct, spune ca femeia ar fi incercat sa se razbune pe copii, dupa ce a decis sa se desparta de ea, de aici și furia mamei celor trei copii.

- In aceste zile sunt mulți romani care se bucura de regelui Charles al III-lea in țara noastra. O bucureșteanca, insa, pare sa aiba ceva de imparțit cu suveranul britanic. Ea a solicitat in instanța un ordin de restricție, inca din vremea cand Charles era prinț. Citește și: Un student din Romania a inventat…

- Nicoleta susține ca mama ei a fost cea care i-a dat copilul spre adopție deoarece atunci cand a nascut nu avea varsta de 18 ani. Femeia alaturi de fiica ei, Alina, iși cauta copilul de 29 de ani. Iata ce a marturisit la Acces Direct!