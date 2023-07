Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta este data disparuta de 12 zile. De atunci, nici urma de copila care a plecat cu un ghiozdan și cu 700 de lei. Familia a alertat autoritațile, dar nu se știe nimic despre ea. Parinții spun ca este o fire retrasa și ca, in ultima perioada, refuza sa mai iasa din casa.

- Petronela incearca sa iși gaseasca sora pe care nu a vazut-o niciodata. Alina a ajuns la casa de copii pe cand era un bebeluș și vrea sa afle adevarul, dupa 35 ani. Parinții sai au divorțat, iar singurul care ar ști de soarta Alinei este tatal, care nu i-a povestit prea multe Petronelei despre sora…

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…

- Florin spera sa afle ce s=a intamplat cu tatal sau pe care nu l-a vazut niciodata. Ajuns la 38 de ani, barbatul a tot incercat sa dea de parintele sau, dar fara succes. Mama lui ar fi rupt singura scrisoare de la Iosif, pe vremea cand se afla intr-o alta relație.

- In urma cu doua zile, unchiul Nicu a apelat la Acces Direct, pentru a o gasi pe nepoata sa, despre care auzise atat de multe lucruri, dar nu a cunoscut-o personal niciodata. Barbatul spunea ca ultima dorința a cumnatei sale a fost ca averea sa se imparta intre cei patru copii. Doar ca, Alina nu a crescut…

- 40% dintre gospodarii au inregistrat o scadere a veniturilor comparativ cu 2021, in timp ce cheltuielile au crescut pentru 98% dintre familii; una din 10 familii din Romania nu și-a putut permite sa iși incalzeasca locuințele in mod corespunzator in 2021 și aproape una din cinci nu și-a putut permite…

- De mai bine de 11 ani, Nicolae este dat disparut. In tot acest timp, nici familia, nici poliția nu i-a dat de urma. Barbatul ar fi plecat in Italia sau s-ar fi stabilit in Franța, dar ar fi dat de probleme, dupa ce ar fi intrat intr-un anturaj. Sora lui, Adriana, susține ca a primit mai multe scrisori…

- Daniel și Costi susțin ca mama lor deja a intrat in casa din care, in urma cu 30 de ani, a plecat și și-a abandonat copii. Cei doi frați spun ca femeia care le-a dat viața vrea acum locuința și chiar s-ar fi instalat acolo, dupa ce și-a adus cateva lucruri și ar fi taiat gardul ridicat de fostul soț,…