- In urma cu o zi, unchiul Nicu spunea ca iși dorește sa afle unde este Alina, una dintre nepoatele sale, pentru a putea imparți averea lasata de mama celor patru copii. Maria, cumnata acesteia, spune ca este vorba despre doi frați, Georgica și Mihaela, iar Alina este doar o invenție.

- De pe 30 mai, bunica Elena incearca sa afle ce s-a intamplat cu nepoata sa. De atunci, nu a aflat nimic și se teme ca adolescenta ar fi in pericol. Ecaterina este in clasa a VIII-a și a disparut in drum spre școala.

- Noi informații prețioase in ancheta morții lui Ionuț. Tanarul a decedat in condiții suspecte. A fost gasita o dovada importanta. Iata noi detalii, in exclusivitate pentru Acces Direct. Parinții trec prin momente grele și nu se pot abține din plans.

- O femeie din Iași susține ca a fost sechestrata de un barbat care se cunoștea cu tatal sau. Mirela a fost in vizita la parintele sau, dupa ce, inițial, s-a spus ca a murit in urma cu doi ani. Femeia a povestit clipele de groaza prin care a trecut, imediat dupa ce a ajuns in Focșani.

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au fost sesizați in aceasta seara prin apel 112, puțin dupa ora 20:00, cu privire la faptul ca pe Calea Timișoarei din localitatea Giroc, județul Timiș, pe trotuar, langa un stalp pentru iluminatul public, s-ar afla un colet suspect. „Polițiștii Secției…

- Barbatul, in varsta de 65 de ani, a fost condamnat la inchisoare pentru șantaj și, dupa ce, inițial, a dat vina pe fiica pentru acțiunile sale șocante, acum incearca sa restabileasca relația cu familia, informeaza South China Morning Post.Cunoscut sub numele de Yuan, barbatul a șocat intreaga țara,…

- Un student de la ASE, in varsta de 20 de ani, a fost gasit mort intr-un camin din București, iar polițiștii iau in calcul ca tanarul ar fi murit din cauza unui supradoze de substanțe interzise. Studentul era fiul unui cunoscut antrenor de tenis din Focșani și sursele spun ca acesta obișnuia sa stea…