Stiri pe aceeasi tema

- O nepoata este acuzata ca și-ar fi pacalit bunica și matușa, astfel incat sa fie trecuta o proprietate pe numele ei. Cele doua fac acuzații grave și spun ca de mai de doi ani traiesc un coșmar și ca aproape au ajuns in strada.

- Marian, iubitul Madalinei, raspunde acuzațiilor și susține ca nu a fost influențat de fosta lui soție și ca nu și-a dorit acest copil. Marian a declarat in exclusivitate pentru Acces Direct ca ii va plati pensia alimentara copilului lunar.

- Florentina raspunde acuzațiilor facute de soțul ei, Vasile, și spune care este motivul pentru care a plecat in Spania. Florentina a recunoscut ca are o relație cu Sorin și susține ca are 31 de ani, nu 20 de ani. Florentina a marturisit ca se va intoarce in Romania pentru a-și lua copiii.

- Batrana fusese internata in stare grava la Terapie Intensiva a Spitalului Județean Bacau. Ea a suferit complicații dupa implantarea unui stimulator cardiac, refolosit de la pacienți decedați, montat de dr. Dan Tesloianu. La șase luni de la operație, ea a murit.

- Alex Puștiu raspunde acuzațiilor facute de Ioana, asta dupa ce aceasta a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca i-a platit un avans de 1.500 de euro, insa mai apoi artistul nu a fost prezent la botezul fiului ei. Alex Puștiu a marturisit ca iși cere scuze pentru cele intamplate și susține ca…

- Maria și familia ei trec prin clipe de coșmar din cauza rudelor. Casa femeii a fost distrusa de nepoata pe care a primit-o la ea in locuința pentru a o ajuta. Matușa a fost la un pas de moarte, dupa ce tanara a vrut s-a razbunat pentru moștenire. Povestea dramatica, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Asistentul medical raspunde acuzațiilor facute de mama fetei care susține ca fiica ei a fost abuzata in ambulanța. Asistentul medical a marturisit la Acces Direct ca fata avea dureri abdominale și asta ar fi fost motivul pentru care ar fi controlata. Iata declarațiile exclusive facute de asistent!

- Vasilica a fost parasit de iubita și lasat sa creasca cei 3 copii. Acesta ar fi fost lasat sa aiba grija de ei și tot ce iși dorește este ca fosta partenera și reia legatura cu copiii ei. Angelica, mama copiilor, raspunde acuzațiilor facute de fostul partener și a marturisit motivul pentru care a plecat.