Stiri pe aceeasi tema

- Luminița, sora disparuta, a marturisit in exclusivitate la Acces Direct care este motivul pentru care nu a vrut sa pastreze legatura cu Claudia, dar și cu familia ei. Luminița susține ca de fiecare data ea fost cea care i-a cautat, motiv pentru care nu a mai vrut sa insiste.

- Claudia a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca nu mai știe nimic de sora soțului ei, de 12 ani. Aceasta susține ca avea o legatura foarte stransa și ca se afla intr-o relație cu un italian de patru ani. Iata ce a marturisit despre cumnata ei!

- Andreea Marin a dezvaluit care a fost motivul pentru care ea nu a mai ținut legatura cu cei doi copii adoptați de ea de peste hotare. Aceasta a explicat și care era sistemul de ajutor de la distanța pentru copiii aceia.

- Catalina a marturisit motivul pentru care a plecat de acasa cu fetițele, asta dupa ce Eugen a declarat la Acces Direct ca dupa 15 ani de munca nu le-a mai gasit acasa și ca a ramas fara bani și aur. Iata de ce a decis Catalina sa-l paraseasca pe soțul ei!

- Ana și-a revazut fratele dupa 20 de ani, asta dupa ce acesta a venit dupa emisiunea de ieri in fața sediului pentru a-și vedea sora. Ana a sunat-o pe mama lor și femeia a marturisit ca nu vrea sa pastreze legatura cu ei și sa lase timpul sa decida.

- Monica se bucura de o familie frumoasa, insa femeia a fost la un pas de divorț din cauza vecinului care are un comportament ieșit din comun. Barbatul nu s-a mutat de foarte mult timp acolo, insa de cand inlocuiește ii harțuiește familia Monicai. Iata de la ce a plecat conflictul!

- Un copil a disparut de 17 ani. Vasilica ar fi fost rapit de „omul cu bomboane”, chiar din apropierea blocului in care locuia. Familia il cauta cu disperare. Mama baiatului nu are liniște din anul 2006 și nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fiul ei. Ce a marturisit Angela, in exclusivitate…

- Vremea buna din ultima perioada a permis inceperea lucrarilor la drumul județean Izvoarele Sucevei spre Șepit, Ucraina, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. ”Reamintim ca la sfarșitul anului trecut am semnat un contract de execuție lucrari pe un Program transfrontalier…