Știri Constanta azi: Salvatorii ISU Dobrogea intervin pentru o persoana inecata, la Neptun

Salvatorii ISU Dobogea intervin azi, 09 iulie 2024, in statiunea Neptun, zona Steguri. Este vorba despre o persoana inecata in Neptun. au transmis reprezentantii ISU Dobrogea. Evenimentul s a produs in jurul orei 19.45,… [citeste mai departe]