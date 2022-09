Stiri pe aceeasi tema

- O afacerista de succes a ajuns „prada” mafiei. In exclusivitate pentru Acces Direct, Andreea a povestit cum a fost „țepuita” de un agent imobiliar. Ce i s-a intamplat, doar pentru ca a decis sa vanda casa parinților.

- Marcela Fota a dat vestea cea mare in exclusivitate la Acces Direct. Cantareața de muzica populara a confirmat faptul ca are un nou iubit, ca de ceva timp este intr-o noua relație și ca este fericita. De atunci, a fost aspru criticata, deoarece și-a gasit un alt partener la doi ani de la moartea soțului…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Maria, o invațatoare, a marturisit prin ce chinuri a fost nevoita sa treaca din cauza soțului agresiv. Femeia susține ca a fost batuta cu bestialitate din cauza crizelor de gelozie pe care le-ar avea barbatul. Ce a dezvaluit.

- Barbatul care și-a amenințat femeia cu moartea a intervenit la Acces Direct. Ionica marturisește ca nu vrea sa-i faca niciun rau soției sale, dar susține ca ea e vinovata pentru la ce s-a ajuns acum. El susține ca vrea sa traiasca cu amanta și sa aibe liniște.

- O femeie din Neamț nu știe ce sa mai faca, caci susține ca viața ii e pusa in pericol in fiecare zi. Soțul ei, de care a aflat ca are o relație secreta și un copil, o amenința cu moartea daca va merge sa depuna divorț. Barbatul a sunat-o de nenumarate ori și i-a spus ca ii va lua viața.

- A incetat din viata, sambata, la virsta de 82 de ani Stefan Petreus. Alaturi de fratele sau, Ioan Petreus, care a decedat in urma cu 20 de ani, cei doi au format celebrul grup Fratii Petreus din Maramures.

- Mai multi barbati implicati intr-un transport de lemne pentru care nu aveau acte au amenintat politistii de frontiera care i-au oprit in Borsa, judetul Maramures. Unul dintre barbati a intrat intentionat cu masina de teren in camionul cu lemne, avariind ambele vehicule, transmite Politia de Frontiera.