Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in cazul "americanului bogataș și batran". Irina a oferit declarații in exclusivitate la Acces Direct și susține ca milionarul exista și spera sa-și recupereze banii. Copiii nu mai merg la școala, iar Irina le ofera lecții suplimentare acasa copiilor, asta deoarece sunt nevoiți sa se ascunda…

- Asistentul medical raspunde acuzațiilor facute de mama fetei care susține ca fiica ei a fost abuzata in ambulanța. Asistentul medical a marturisit la Acces Direct ca fata avea dureri abdominale și asta ar fi fost motivul pentru care ar fi controlata. Iata declarațiile exclusive facute de asistent!

- Mama fetei care a chemat ambulanța susține ca aceasta a fost abuzata de asistentul medical. Fetița i-a povestit mamei sale tot ceea ce i s-a intamplat in ambulanța, iar acum autoritațile urmeaza sa stabileasca cu exactitate daca adolescenta a fost sau nu violata.

- O tanara susține ca trece prin clipe cumplite din cauza propriei mame care vrea sa puna mana pe averea ei, avere care i se cuvine dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Andreea s-a nascut prematur, cu probleme de sanatate și se lupta cu boala de cand se știe. De curand, are aproape o prietena care,…

- Viorel, un telespectator generos, a dorit sa le ofere o mana de ajutor tinerilor amorezi dați afara de Elisabeta, mama lui Nicolae. Barbatul le-a propus Alexandrei și iubitului ei sa stea intr-o casa la țara, in Argeș, și le-a spus ca iși pot gasi cu ușurința locuri de munca in acea zona.

- Dumitru a fost gasit fara suflare pe un deal. Medicii spun ca ar fi suferit un infarct, in ciuda semnelor de violența pe care le-ar fi avut pe corp. Cum a descoperit patronul stanei trupul neinsuflețit. Ce a spus barbatul cand a luat legatura cu echipa Acces Direct. Familia susține ca ciobanul era batut…

- Un nou scandal intre bunica Elena și nora ei. In exclusivitate pentru Acces Direct, femeia susține ca nepoatele ei au fost ținute in mizerie de mama lor. Ba chiar mai mult, aceasta are și dovezi, imagini cu locuința! Cum se apara Raluca in fața acuzațiilor aduse de soacra.