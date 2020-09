Stiri pe aceeasi tema

- Inculpatul a fost condamnat in trecut pentru doua infractiuni de furt calificat si o infractiune de violare de domiciliu. El nu a recunoscut savarsirea faptei si nu a cooperat cu organele judiciare, ci a incercat sa le induca in eroare, iar in cursul judecatii, desi are cun ostinta de proces, nu s a…

- Trei oameni au ajuns la spital joi la Sibiu dupa ce un șofer intra in depașire și lovește o alta mașina și ricoșeaza pe trotuar, acolo unde lovește o femeie.Accidentul petrecut in apropierea gradinii zoo din Sibiu a fost surprins de camerele de filmare, potrivit Turnul Sfatului.In imagini se vede cum…

- Momentul in care un barbat din localitatea Murgeni, județul Vaslui, este lovit intr-o confruntare violenta dintre clanurile interlope din zona a fost surprins de camerele de supravegere. Imaginile au fost facute publice, vineri seara, de catre Sindicatul Europol. Joi seara a fost alerta in localitatea…

- Accidentul a avut loc pe DN 65F (Centura Craiovei), dupa ce un tanar de 25 de ani ar fi patruns pe contrasens. Masina s-a ciocnit frontal cu un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 41 de ani din Motru, au precizat reprezentanții IPJ Dolj, citati de Gazeta de Sud. Cei doi soferi…

- Un barbat rapit a sarit din portbagajul masinii in care a fost ascuns, chiar in timp ce vehiculul se afla in miscare. Intamplarea a avut loc in centrul Moscovei. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere.

- O fetița de aproape doi ani a murit marți seara, in urma unui accident teribil, care a avut loc Oraștie, județul Hunedoara. Polițiștii spun ca tragedia a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 22:00, relateaza Ziar de Hunedoara.Copilalasata nesupravegheata a ieșit dintre autoturismele parcate pe stradaPricazului…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sangeorz Bai au intervenit azi-noapte, in jurul orei 2, ca urmare a unui apel 112 in care era sesizat faptul ca doi barbați ar fi rapit o femeie dintr-o locuința dupa care ar fi urcat-o intr-un autoturism deplasandu-se inspre Nasaud. La scurt timp, polițiștii…

- Tribunalul Olt a ramas sa hotarasca daca masina pe care procurorii DIICOT spun ca Gheorghe Dinca a folosit-o la rapirea fetelor poate fi vanduta. Decizia este de neinteles pentru familie, din moment ce autoturismul este o proba importanta in dosar.