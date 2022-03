Stiri pe aceeasi tema

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 352 de morti si peste 1.600 de raniti in Ucraina, au anuntat duminica seara autoritatile de la Kiev, in timp ce Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ii chama vineri pe europenii care au o experienta de lupta in Ucraina, pentru a respinge invazia armatei ruse, relateaza AFP. ”Daca aveti o experienta de lupta (...), puteti veni in tara noatra (Ucraina) pentru a apara Europa”, declara seful statului ucrainean.…

- Spitale din Polonia pregatesc paturi pentru o posibila internare de raniti din Ucraina, a declarat joi Ministerul Sanatatii, dupa ce Rusia a invadat vecinul estic al Poloniei. ''Polonia se pregateste sa primeasca migranti din Ucraina, inclusiv cetateni ucraineni afectati de conflictul armat'', a…

- Militarii ruși din Transnistria, regiunea din Republica Moldova aflata la granița cu Ucraina, au raspuns chemarii Moscovei. Contingentul militar este gata sa atace Ucraina, declarandu-și pregatirea pentru lupta. Ingrijorarea internaționala este cu atat mai mare cu cat sambata seara, GOTR (Grupul Operativ…

- Romania este pe cale sa obțina gazduirea primului Grup de lupta permanent al NATO in partea sudica a flancului estic al Alianței, sub conducerea Franței. Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO, a explicat la Digi24 de ce acesta va fi un eveniment extrem de important pentru Romania, in…

- Nici Putin insuși nu poate ști ce va urma decat in masura in care poate anticipa destul de exact ce consecințe vor avea deciziile pe care le va lua in viitorul apropiat. Dincolo de cațiva pași inainte pe care ii poate intui și viziunea lui Putin se impotmolește in ceața și gerul rusesc.Da, Rusia a comasat…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca forțele armate ale Ucrainei sunt capabile sa lupte impotriva oricarui atac din Rusia; țara a marcat luni Ziua Armatei cu o expoziție de vehicule blindate și ambarcațiuni de patrulare americane.