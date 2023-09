Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre noi are nevoie de instrumente de par excelente. Domeniul acestor unelte s-a diversificat, oferind opțiuni noi pentru rutina zilnica. Cele mai bune alegeri, inclusiv parerea experților hairstylist Joseph Maine și stilist Nelson Solivan.

- In luna iulie, Ion a venit la Acces Direct, in speranța ca va afla ce s-a intamplat cu fiicele lui. La acel moment, barbatul credea ca fetele au fost vandute, dar se pare ca, in acte, gemenele sunt declarate moarte.

- Portarul de rezerva al lui PSG, Sergio Rico, a ieșit azi din spital, dupa aproape 3 luni de la accidentul de calarie in urma caruia a fost la un pas sa-și piarda viața. Slabit și emoționat, el a spus intr-un videoclip aparut in mediul online ca se simte ”destul de bine”, iar coechipierul Mbappe a postat…

- Angus Cloud, actorul cunoscut pentru rolul de traficant de droguri Fezco „Fez” O’Neill, in serialul HBO „Euphoria”, a murit in cursul zilei de ieri la Oakland, California, la doar o saptamana dupa ce și-a pierdut tatal. Tanarul s-a stins din viața la varsta de 25 de ani.

- Mirela Vaida a trecut prin momente cumplite, insa a reușit sa gaseasca puterea de a trece cu bine peste ele. Intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru Ego.ro, prezentatoarea Acces Direct a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Mirela Vaida, dezvaluiri șocante Mirela Vaida…

- Anca Serea și Adi Sina sunt casatoriți de 8 ani și au impreuna patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah, iar Anca mai are o fata și un baiat dintr-o casnicie anterioara, pe Sarah și David. Prezentatoarea Tv a cos la iveala amanunte neștiute din casnicia ei cu Adi.„Și acum mai primesc, nu doar in adolescența…

- La noi, in prea mare masura, sistemul depinde de oamenii din el. Si cum oamenii nu sunt nici perfecti, nu-s nici mereu in cea mai buna forma, sistemul va da, inevitabil, rateuri. Si nu poti blama, din principiu, oamenii din el pentru asta. Nimeni nu e multumit de sistemul de sanatate de la noi. E, probabil,…

- Anișoara spune ca, in prezent, se ocupa de fiul sau, asta dupa ce mama sa a acuzat-o ca și-a neglijat fiul. Femeia spune ca micuțul a fost inscris la gradinița și ca și-a gasit liniștea dupa ce s-a casatorit cu un alt barbat decat tatal fiului sau.