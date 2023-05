Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un copil din trei s-a confruntat cu tulburari de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional in centrele Salvați Copiii Romania in ultimii doi ani, procentul crescand la aproape 72% (7 din 10) in cazul adolescenților, mergand pana la consecințe extrem de grave, și anume…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Sunt acuzații grave la Craiova. In numai doua luni, o fetița, alaturi de mama sa, a ajuns la spital de doua ori. Femeia susține ca fetița sa de patru luni a fost tratata superficial. Familia a decis sa faca plangere penala la parchet dupa ce bebelușul lor de 4 luni a murit.Fetița a ajuns cu mama sa…

- Doi parinti din Ploiesti au fost arestati la doi ani dupa ce fiul lor in varsta de patru ani a murit in mod misterios la cateva zile dupa ce parintii i-au facut baie. Cei doi parinti care si-au ucis copilul in varsta de patru ani au fost arestati dupa doi ani de cercetari, desi avocatii spun ca existau…

- Doi tineri au murit inainte de nunta și au lasat un copil singur. Bogdan a stat mai mult timp in spital, dupa ce a ars in urma atingerii unui curent de inalta tensiune iar, un an mai tarziu, iubita s-a stins din viața, fiind diagnosticata cu leucemie.

- O persoana a decedat, iar o alta a fost ranita, dupa ce un ATV s-a rasturnat, duminica seara, pe raza localitatii Talea, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, citat de Agerpres. Conform sursei citate, accidentul s-a petrecut pe DJ 206, la Talea. Din primele date de la fata locului,…

- Trei persoane, intre care o fetita de sase ani, au murit, vineri seara, dupa ce un autoturism condus de un tanar s-a izbit de o alta masina, pe un drum judetean din Braila. Un adolescent de 15 ani a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc pe drumul judetean 203. "Politistii s-au deplasat la…