- Ionel s-a intors din Italia in luna aprilie, dar a murit la doua zile dupa Paște. Sora lui face acuzații grave la adresa familiei lui, asta dupa ce barbatul ar fi fost batut chiar de fiul lui. Femeia este convinsa ca o persoana apropiata lui l-ar fi ucis.

- Matușa lui Carolin, antrenorul de fitness care a murit in Vinerea Mare, arunca bomba! Femeia a prins-o pe iubita acestuia cu mața in sac? Matușa tanarului a facut dezvaluiri halucinante la Acces Direct de la Antena Stars.

- Consiliul Județean Timiș a anunțat, astazi, ca s-a semnat procesul verbal de recepție pentru centrul de legume fructe de la Tomnatic, dar exista semne mari de intrebare asupra modului in care s-au semnat documentele. Va reamintim ca DNA Timișoara a inceput o ancheta dupa ce PRESSALERT.ro a dezvaluit…

- In urma unei ample operațiuni care a vizat sectorul lactatelor, autoritațile italiene au descoperit nereguli grave in dreptul a trei mari companii. Acestea sunt acuzate ca ar fi incercat sa prelungeasca termenul de valabilitate al produselor prin diverse metode. Potrivit anchetei procurorilor din cadrul…

- Petre nu știe adevarul despre cum a murit fiul lui nici dupa zece ani de cand trupul neinsuflețit al lui Viorel a fost descoperit la 50 de kilometri de Paris. Barbatul spune ca fiul lui ar fi avut probleme cu niște persoane rau intenționate care, in trecut, i-ar fi pus droguri in TIR, printre marfa,…

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani, iar de atunci, fetița a ramas in grija fostei partenere. Femeia locuiește impreuna cu mama ei, cea care ar fi batut-o pe micuța. Copila i-a povestit tatalui ca a fost lovita de bunica, dar chiar și așa, mama fetei nu ar fi facut nimic in…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat luni ca trimite Inspecția Sanitara de Stat la Spitalul din Bacau, unde o gravida a murit saptamana trecuta.„Nu cunosc cazul. Am venit aseara din Statele Unite. Ma interesez și vin cu un raspuns.

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.