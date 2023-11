Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Rona Hartner a murit la varsta de 50 de ani a șocat pe toata lumea. Cantareața a fost diagnosticata cu cancer la plamani și creier, iar in aceasta dimineața a pierdut lupta, iar sora ei a fost cea care a facut anunțul trist. Jo a postat un mesaj dureros pe contul ei personal de Instagram,…

- In urma cu puțin timp, in cadrul emisiunii Acces Direct, Adriana Trandafir a facut declarații sfașietoare despre decesul Ronei Hartner. Iata cum a primit cantareața vestea tragica a decesul actriței!

- Romania a fost zguduita de vestea tragica a morții prematura a actriței Rona Hartner, in varsta de doar 50 de ani, conform anunțului facut de sora sa, Rinda, pe rețelele de socializare, insoțit de o imagine simbolica cu o lumanare aprinsa. Aceasta veste cutremuratoare vine la scurt timp dupa ce Rinda…

- Membrii Consiliului National al Audiovizualului isi exprima regretul pentru moartea artistei Rona Hartner si transmit condoleante familiei si tuturor celor care au cunoscut-o si au apreciat-o.Intr-un comunicat transmis joi AGERPRES, CNA le reaminteste radiodifuzorilor si furnizorilor de servicii…

- Rona Hartner a facut senzație pe scena Te cunosc de undeva, alaturi de Johny Romano, cu care a adus zambetele pe buzele telespectatorilor. A fost o onoare pentru el sa cante alaturi de un astfel de artist consacrat, iar vestea ca a murit l-a șocat profund. Johny Romano a facut primele declarații, in…

- In cursul acestei zile, din pacate, vestea morții Ronei Hartner a intristat pe toata lumea. Printre cei care au reacționat, este și Mirela Vaida, care ne-a spus cateva cuvinte, in exclusivitate, despre regretata artista Roha Hartner. Lumea artistica este in doliu. Rona Hartner a incetat din viața Deși…

- In cursul zilei de ieri, in presa din Romania au aparut mai multe informații conform carora Mirela Vaida ar fi insarcinata. Prezentatoarea de la Acces Direct a negat aceasta informație, iar recent a marturisit ca este profund deranjata ca lumea inca spune ca este gravida. Iata ce declarații a facut…

- Emoții mari astazi pentru Mirela Vaida și soțul ei. Cei doi au mers impreuna cu copiii in prima zi de școala, așa ca au postat și cateva imagini de colecție cu Vladimir, Tudor și Carla. Iata cum s-a afișat prezentatoarea de la Acces Direct și familia ei.