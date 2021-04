Au fost momente delicate pentru Mirela Vaida, in ediția din aceasta seara, de la Acces Direct, dupa ce a decis sa stea fața in fața cu Lamaia Stanescu, complicea femeii care a atacat-o in platoul emisiunii și care, totodata, i-a adus noi amenințari. Iata ce și-au spus cele doua.