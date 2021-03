Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este de-a dreptul șocata dupa incidentul care s-a petrecut chiar in platoul emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea tv a fost atacata cu un pietroi de o femeie goala. Ea a reușit sa intre pana in platou și a vrut sa o loveasca pe Mirela Vaida, care a inceput sa țipe și s-a ferit imediat.…

- Mirela Vaida e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, iar de luni pana sambaata aceasta poate fi urmarita la Acces Direct, de la ora 17:00! Ea e activa foarte mult și in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu tot ce face, iar recent a anunțat ca in familia ei e un nou…

- Daca va intrebați cum arata Mirela Vaida in urma cu mai mulți ani, ei bine, va spunem noi ca artista era la fel de frumoasa și plina de energie. In continuare va prezentam o imagine nemaivazuta cu prezentatoarea de la Acces Direct, surprinsa in toiul unei petreceri.

- Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune din Romania. De luni pana sambata, atunci cand are loc ediția de weekend, telespectatorii o pot vedea pe indragita artista la Acces Direct, prezentandu-le oamenilor cele mai frumoase și inedite povești de viața.

- Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct, a lipsit de la emisiune luni seara, iar in locul ei a venit o cantareața de muzica populara care ii seamana leit. Iata motivul pentru care prezentatoarea a fost inlocuita și pentru cat timp