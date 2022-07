Scandalul dintre doi foști soți din Ploiești a facut-o pe Mireala Vaida sa rabufneasca in direct. Prezentatoarea Acces Direct a fost adusa in pragul disperarii de o afirmație jignitoare la adresa emisiunii, venita din partea fostului soț al Anei Mureșan, care a expus in platou situația in care se afla cu barbatul de ani de zile.