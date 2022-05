Stiri pe aceeasi tema

- Iulia a divorțat de Alexandru in urma cu mai mult timp și l-a cunoscut pe Marcel. Soacra tinerei a marturisit ca nu avea o viața ușoara cu barbatul. Acesta o amenința ca ii ia copiii, o teroriza și, mai mult decat atat, ar fi inșelat-o chiar cu cea care ar fi trebuit sa aiba grija de copiii ei, bona.

- Soacra Iuliei rupe tacerea! Femeia a marturisit ca nu avea o relație tocmai buna cu Iulia, insa in ultima perioada s-au apropiat mai mult, deoarece Iulia era foarte abatuta și nu avea cui sa ii spuna tot ce are pe suflet. S-ar fi prezentat in fața casei soacrei sale și i-ar fi cerut iertare pentru tot…

- Noi informații legate de tanara americanca care ar fi fost sechestrata de catre frații Tate. Potrivit surselor Acces Direct, ea a venit din America in Romania in urma cu o saptamana, asta dupa ce a avut discuții pe social media cu Tristan Tate.

- Informația momentului in showbiz. Chiar in aceste momente la imobilul fraților Tate, fostul iubit, dar și fostul cumnat al Biancai Dragușanu, au ajuns mai multe echipaje de poliție. In interior se fac descinderi, asta dupa ce se pare, potrivit Acces Direct, cei doi frați se ocupau de racolarea de fete…

- Claudia Shik a vorbit in exculsivitate pentru Acces Direct despre relația ei cu Florin Rusu, iar in momentul actual aceștia nu mai formeaza o relație. Artista a rabufnit și a recunoscut care sunt motivele pentru care a ales sa mearga pe un alt drum fața de fostul ei iubit. Iata care au fost declarațiile…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Prințesa Ardealului a vorbit despre perioada prin care trece, dupa ce barbatul alaturi de care are un copil este intr-o relație cu „Mireasa” Claudia, femeia care trebuia sa-i fie nașa micuțului. Ce detalii a oferit artista despre fostul ei partener, dar și cum se…

- Constantin in varsta de 83 de ani a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este amenințat de partenerul de viața al Marianei. Barbatul susține ca femeia l-ar fi lasat fara suma de 300.000 de lei, iar acum iși vrea banii inapoi.