Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a cerut tribunalului anularea dispozitiilor prin care primarul general al Capitalei a restituit Parcul Bordei, pe motiv ca terenul a fost expropriat prin decret regal, inca din 1935, in favoarea municipalitatii. Primarul Nicușor Dan a anunțat in urma cu o saptamana…

- Astazi a fost o zi mare pentru Mircea, taticul care și-a spus povestea in cadrul emisiunii Acces Direct. La un moment dat, barbatul a povestit ca fiica lui este forțata sa se calugareasca și ca este traumatizata. Astazi, dupa mai multe luni, Mircea și-a vazut fiica. Iata cum a fost revederea dintre…

- Mircea, tatal fetiței, se considera un barbat disperat din cauza situației in care se afla. Fiica lui, in varsta de numai opt ani, ar fi forțata sa se calugareasca chiar de catre cea care i-a dat viața. Sfașiat de durere, tatal face acuzații foarte grave la adresa mamei copilului sau. Iata ce a povestit…

- Au trecut șașe ani de cand Aurelian Preda, insa se pare ca in urma sa nu a lasat doar suferința și durere, ci și o serie de datorii cu care fiica sa se confrunta acum. Iata cați bani trebuie sa achite Anamaria Preda in fiecare luna catre banca, dar și motivul pentru care a fost chemata in Instanța de…

- Instanta a decis, joi, ca patronii Clubului Colectiv, Primaria Sectorului 4 si ISU Bucuresti trebuie sa plateasca daune de milioane de euro victimelor, apartinatorilor si spitalelor, in urma tragediei din 30 octombrie 2015, cand 65 de tineri au decedat, iar peste 180 de persoane au fost ranite.

- Francois Fillon a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dintre care doar unul cu executare, de catre Curtea de Apel din Paris. Fostul lider al guvernului francez a fost silit la plata unei amenzi in valoare de 375 de mii de euro si nu va mai putea candida la nicio functie publica pe o perioada…

- La fel ca numeroși parinți, imediat dupa ce s-a aflat despre cele trei cazuri de hepatita "misterioasa" confirmate in Romania la copii, Daniela Gyorfi este profund speriata pentru micuța pe care o are acasa. Mai mult decat atat, artista este cu atat mai ingrijorata cu cat școala urmeaza sa inceapa in…

- Elena Udrea e unul dintre cei mai controversați politicieni din Romania, iar in zilele urmatoarea ea urmeaza sa fie adusa in țara și arestata, dupa ce joi a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”. In afara de pedeapsa de dupa gratii, fostul politician trebuie sa plateasca…