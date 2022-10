Stiri pe aceeasi tema

- Multi adulti trateaza fricile copiilor in mod condescendent. Ce daca se teme, e normal, spunem, copilul va creste si totul va trece; sau - toti ne-am temut candva de ceva si iata, am crescut si nu ne-a mai mancat lupul. Dar, in acelasi timp, adultii tac malc despre cat de multe necazuri le-a cauzat…

- Un nou caz al unei adolescente de numai 15 ani care a fugit de acasa cu un tanar mult mai mare decat ea a fost prezentat la Acces Direct. Dupa ce mama a facut un apel disperat pentru a-și aduce fiica inapoi acasa, familia tanarului a intervenit. Iata cum il apara tatal și sora pe barbat!

- A fost o zi plina de fericire pentru tata Ion, dupa ce fiica lui, Alexandra s-a intors acasa. Barbatul se poate bucura acum ca are, din nou, sub același acoperiș, toți copiii. Dorința fiicei lui Nea Ion a fost intotdeauna, litera de lege. Așa ca acesta nu a stat pe ganduri la strigatul Alexandrei, care…

- Inceperea anului scolar reprezinta un moment important de adaptare pentru fiecare copil, de socializare si de stabilire a unor reguli de comportament care sa confere siguranta fie ca sunt in deplasare in spatiul public, la domiciliu sau in spatiul on line.Una dintre prioritatile Politiei Romane in domeniul…

- Mirela Vaida a recunoscut! Ieri a ajuns pentru prima data in Delta Dunarii. A ramas pur și simplu fascinata de peisajele de poveste ale locului. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct și-a luat copiii și soțul și au plecat impreuna in Delta Dunarii. Bineințeles, a impartașit cu fanii imagini emoționante…

- O femeie in varsta de 65 ani din capitala este cautata de polițiști. Aceasta a plecat pe data de 9 iulie de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii IP Centru din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, au fost sesizați despre dispariția femeii de catre rudele acesteia

- O bunica e disperata și nu știe ce sa mai faca, asta dupa ce susține ca cei trei nepoței ai sai sunt in mare pericol. Femeia i-a gasit pe cei mici intr-o stare deplorabila, iar acum iși dorește sa aiba ea grija de copii. Cu toate astea insa, mama lor nici nu vrea sa auda de așa ceva.