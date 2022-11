Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, doi parinți fac acuzații grave, dupa ce fiica lor de 9 ani ar fi fost agresata și batuta de un coleg. Copila ar fi fost amenințata chiar și cu cuțitul, iar totul s-a intamplat in incinta școlii. Ce a marturisit tatal fetei, dar și cum se apara directoarea.

- In urma cu doar o saptamana, cunoscuta cantareața Adda și-a lansat propria carte, intitulata Cele 3 ADDA , acolo unde a povestit traumele prin care a trecut in timpul primei sale relații. A avut alaturi un barbat violent, care i-a facut mult rau, insa abia acum a scos la iveala detaliile halucinante…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o tanara a povestit cum a fost batuta cu bestialitate de o femeie pentru ca nu a coborat repede din tramvai. Totul s-a intamplat intr-o zona foarte circulata din București. Deși mijlocul de transport era plin de oameni, nimeni nu a intervenit. Ba chiar mai mult,…

- Clipe grele pentru o mama din Piatra Neamț! O fetița de 13 ani a fost ucisa de o șoferița care circula cu viteaza. Din imaginile de pe camerele de supraveghere se observa cum copila este lovita din plin de femeia de 25 de ani și a ramas fara suflare intr-un șanț.

- Un copil, in varsta de trei ani, ar fi in pericol, dupa ce parinții lui au murit. Mama micuțului, care mai are o fetița, a decedat la varsta de 19 ani. Femeia și minorul au fost duși la cerșit in Franța chiar de partenerul acesteia. Bunica micuților se teme și cere ajutorul, in exclusivitate pentru…

- Madalina, in varsta de 24 de ani, trece prin clipe grele din cauza amenințarilor fostului iubit. Tanara mama a apelat și la ajutorul autoritaților, dupa ce a fost lovita de barbat. Totul ar fi inceput atunci cand femeia i-a cerut acestuia bani pentru a le cumpara celor doua fetițe tot ce le trebuie…

- Scriitoarea Mariana este un scandal cu fostul iubit, asta pentru ca acesta vrea sa treaca casa pe numele lui. Mariana susține ca amandoi au fost cei care au investit in casa, iar acum fostul ei partener locuiește cu actuala lui soție. Femeia a fost batuta și lasata pe drumuri de acesta și a fost nevoita…

- O mamica e disperata și nu mai are liniște, asta dupa ce a aflat ca fiica ei ar fi fost abuzata chiar de catre fostul sau partener de viața. Barbatul pe care minora il numea tata a profitat de ea, dar a și amenințat-o.