- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care a incercat sa iasa din tara cu un autoturism marca Mercedes-Benz C - Class, estimat la valoarea de aproximativ 23.300 de euro, cautat de autoritatile din Germania.

- Un Audi A8, fabricat in 2022, in valoare de 750.000 lei, furat din Germania, a fost descoperit de politistii de frontiera constanteni, anunța Garda de Coasta Constanța. Autoturismul se afla in posesia unui cetațean roman in varsta de 39 de ani, care intenționa sa-l vanda contra sumei de 120.000 euro.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism de lux, marca AUDI A8, fabricatie 2022, cautat de autoritatile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman., informeaza Garda de Coasta. In seara zilei de 29.12.2022 politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- Un tanar roman in varsta de doar 14 ani a provocat un adevarat dezastru in Austria. A furat masina unei politiste si a provocat un accident in care a distrus trei masini. Cinci oameni au fost raniti, iar un politist ajuns la fata locului a fost atacat, noteaza Kurier. Citește și: Aproape 300 de polițiști,…

- Un tanar a strans bani sa iși ia mașina la care visa, dar nu a mai vazut nici bolidul, dar nici banii. Cum a ajuns Bogdan sa fie pacalit de un barbat care trebuia sa se ocupe de transportul autoturismului. Ce a marturisit, in exlcusivitate pentru Acces Direct. Persoana respectiva nu l-a țepuit numai…

- Un barbat in orasul Erfurt (landul Turingia din centrul Germaniei) a fost retinut de politia germana, fiind suspectat ca, in decembrie 2021, a furat, cu ajutorul mai multor complici, pavajul unei strazi intregi din localitatea Zittau (landul Saxonia din estul tarii), informeaza Agerpres. Politia crede…

- Noi cazuri cu romani exploatați in strainatate ies la iveala la Accees Direct. Victor și Mihai sunt doar doi dintre romanii care iși așteapta și acum banii pentru care au muncit luni intregi in Germania. Victor susține ca s-a intors acasa mai sarac decat plecase și cel mai greu a fost sa le spuna celor…

- Mașina a fost oprita de poliție pentru ca avea garda la sol mult prea mica. Polițiștii germani au refacut traseul mașinii folosind sistemul de navigație integrat, aceștia descoperind ca mașina a trecut prin zona unui port de unde a fost furat cuprul, potrivit Europa Press.ro. Cand au facut control,…