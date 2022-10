Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua saptamani de la moartea lui Nosfe, soția lui, Madalina Crețan, a publicat pe contul personal de Instagram o imagine emoționanta, care a scos la iveala un detaliu neștiut pana in prezent.

- Un antrenor de lupte cunoscut este acuzat de harțuire de o vecina. Fanica a povestit situația in care se afla și a marturisit ca totul a inceput de la o discuție pe un loc de parcare. Iata ce acuzații ii aduce sportivului!

- O mama a facut acuzații grave la adresa unui cadru didactic de la școala la care inavța fiul ei. Mihaela susține ca profesorul de sport a ignorat accidentarea grava a copilului de 14 ani, care e sportiv de performanța, din timpul orei sale. Mai mult de atat, femeia spune ca niciun reprezentant al școlii…

- Valerica este o femeie din Bacau, care iși acuza vecinii ca ar fii amenințat-o cu moartea și ar fi facut același lucru cu fiul ei. Ea susține ca motivul ar fi vitele de rasa pe care le deține, vecinii, care ii sunt și cumetri, fiind invidioși pe avuția ei. Totuși, nașii fiului ei neaga acuzațiile și…

- Protestele din Iran continua, in ciuda eforturile depuse de autoritați de a bloca manifestanții sa mai iasa in strada. Scandari precum „moarte dictatorului” continua sa se auda intr-o evoluție dramatica de sfidare impotriva regimului, dupa moartea tinerei Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, in custodia…

- Fetita in varsta de 11 ani din judetul Botosani, care a fost transferata marti dimineata cu elicopterul SMURD la Iasi cu suspiciune de accident vascular cerebral, se afla in continuare in stare critica la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi.

- Declarație halucinanta a lui Gheorghe Moroșan, cel care a ucis doi muncitori in fostul sau apartament din Onești, anul trecut, in martie. Acesta susține ca este nevinovat și ca totul este o inscenare a polițiștilor, relateaza stiripesurse.ro. „Moroșan a dat declarații halucinante și acuza o inscenare…

- Fetița de 1 an și 7 luni care ar fi fost violata de bunel, la Anenii Noi nu a primit asistența medicala necesara. Despre aceasta a scris ministra Sanatații, Ala Nemerenco. Aceasta a menționat ca a a instituit prin ordin o comisie din specialiști in domeniu care va efectua o expertiza medicala a cazului…