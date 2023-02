Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre matușa Maria și nepoata ei este departe de final. Doamna Maria susține ca a primit mesaje de amenințare de la soțul Petruței, insa Petruța susține in continuare ca este nevinovata și ca poate dovedi acest lucru. Maria susține ca a avut o parte de o noapte alba, asta pentru ca nu a putut…

- Asistentul medical raspunde acuzațiilor facute de mama fetei care susține ca fiica ei a fost abuzata in ambulanța. Asistentul medical a marturisit la Acces Direct ca fata avea dureri abdominale și asta ar fi fost motivul pentru care ar fi controlata. Iata declarațiile exclusive facute de asistent!

- Mama fetei care a chemat ambulanța susține ca aceasta a fost abuzata de asistentul medical. Fetița i-a povestit mamei sale tot ceea ce i s-a intamplat in ambulanța, iar acum autoritațile urmeaza sa stabileasca cu exactitate daca adolescenta a fost sau nu violata.

- O tanara susține ca trece prin clipe cumplite din cauza propriei mame care vrea sa puna mana pe averea ei, avere care i se cuvine dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Andreea s-a nascut prematur, cu probleme de sanatate și se lupta cu boala de cand se știe. De curand, are aproape o prietena care,…

- Violența fara margini pentru o datorie de 16 lei. Doi soți, Mihaela și Giani, au fost batuți cu pumni și picioare de un vecin, in propria casa, dupa ce au indraznit sa-i ceara banii pe care ii datora. Cei doi au au avut nevoie de 22, respectiv 25 de zile de spitalizare, dar dosarul deschis in acest…

- In afara de Qatar, si Marocul este implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, potrivit documentelor anchetei la care saptamanalul german Der Spiegel afirma ca a avut acces, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un nou scandal intre bunica Elena și nora ei. In exclusivitate pentru Acces Direct, femeia susține ca nepoatele ei au fost ținute in mizerie de mama lor. Ba chiar mai mult, aceasta are și dovezi, imagini cu locuința! Cum se apara Raluca in fața acuzațiilor aduse de soacra.

- Durere de nedescris pentru o mama! Mihaela a fost inșelata și batuta de fostul iubit, iar femeia nu a mai fost lasata sa-și vada fiul grav bolnav. Barbatul s-a recasatorit cu alta femeie care are un baiat și o fetița, insa aceasta i-a parasit și i-a lasat in grija tatalui.