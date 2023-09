Stiri pe aceeasi tema

- Maricica spune ca nu și-a cunoscut niciodata parinții și ca iși vrea sa ii vada sau sa afle ce s-a intamplat cu ei. Femeia a fost abandonata intr-un centru de copii pe cand era un bebeluș, impreuna cu cei doi frați.

- Nicoleta este data disparuta de 12 zile. De atunci, nici urma de copila care a plecat cu un ghiozdan și cu 700 de lei. Familia a alertat autoritațile, dar nu se știe nimic despre ea. Parinții spun ca este o fire retrasa și ca, in ultima perioada, refuza sa mai iasa din casa.

- Petronela incearca sa iși gaseasca sora pe care nu a vazut-o niciodata. Alina a ajuns la casa de copii pe cand era un bebeluș și vrea sa afle adevarul, dupa 35 ani. Parinții sai au divorțat, iar singurul care ar ști de soarta Alinei este tatal, care nu i-a povestit prea multe Petronelei despre sora…

- Soția lui Ion a nascut in 1980 doua fetițe, dar de atunci nu mai știe nimic de ele. Barbatul crede ca au fost vandute cu ajutorul medicului. Doctorul care s-a ocupat de soția lui i-a spus ca, de fapt, femeia a vrut sa faca intrerupere de sarcina.

- O bunica, in varsta de 70 de ani, iși crește de una singura nepoata, dupa ce fetița a fost abandonata de mama. Tatal copilei a murit, iar baza Mariucai este bunica ei. Copila are o educație aleasa și pune mult preț pe școala. Ce au marturisit cele doua, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cristina incearca de 12 ani sa iși gaseasca tatal biologic, dar fara succes. Femeia a fost abandonata de mama la naștere, in spital, iar primii ani din viața i-a petrecut intr-un centru de plasament, iar mai apoi a fost crescuta de o familie.

- Vasile și Maria iși cauta fiica de mai bine de 11 ani. De atunci, nu au reușit sa ia legatura cu Maria Georgiana și nici sa afle ce s-a intamplat. Tanara a plecat inainte sa implineasca 18 ani și ar fi fost in pericol imediat dupa ce a ajuns in Italia.

Un incident grav, ce s-a produs miercuri seara, a trimis de urgența in grija medicilor piteșteni o copila in varsta de 6 ani. Fetița a fost mușcata de un caine, avand nevoie de ingrijiri medicale, motiv pentru care a fost dusa la spital. In acest caz nu e vorba despre un caine fara stapan.