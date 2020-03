Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez din Shanghai a dat zilele trecute o recomandare oficiala ca noul coronavirus COVID 19 sa fie tratat cu vitamina C, intravenos. Este vorba despre vitamina C in cantitati mari si neaparat administrata pe cale...

- Fondatorul rețelei de socializare a promis Organizației Mondiale a Sanatații spațiu publicitar gratuit pentru mesaje iar rețeua va limita fake-news-uri și informațiile neverificate despre noua amenințare globala.

- Iranul, epicentrul epidemiei de coronavirus in Orientul Mijlociu, nu intentioneaza sa puna in carantina orase sau regiuni intregi, ci doar persoanele infectate, in timp ce locurile de cult raman deschise. Expertii canadieni spun ca virusul s-ar putea raspandi la 18.000 de persoane care se deplaseaza…

- Scriitorul Radu Paraschivescu (59 de ani) a comentat serialul cu „Vulpita“ si Viorel, de la „Acces Direct“, si a criticat-o dur pe Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii difuzate de Antena 1.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis ca lumea ar trebui sa se pregateasca pentru o eventuala pandemie desi inca s-a ajuns in acest punct. Expertii spun insa ca evolutiile din ultimele 24 de ore indica apropierea de pragul critic in privinta capacitatii de a limita raspandirea virusului.

- Expertii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA au explicat care sunt modalitatile prin care coronavirusul se transmite de la o persoana la alta, transmite Slashgear, potrivit MEDIAFAX.COVID-19 are o perioada de incubatie de aproximativ 14 zile. Daca o persoana…

- Mirela Vaida a transmis cateva cuvinte, dupa moartea șocanta a Cristinei Țopescu. La inceputul emisiunii „Acces Direct”, prezentatoarea a transmis condoleanțe pentru fosta ei colega de breasla și a vorbit despre blestemul acestui secol: izolarea, o tragedie care a marcat-o și pe Cristina Țopescu.