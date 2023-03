Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetiței raspunde acuzațiilor facute de mama și susține ca el o lasa pe cea mica sa se vada cu cea care i-a dat viața, insa copilul refuza pe motiv ca femeia ar fi violenta. Barbatul susține ca Ionela ii trimite fetiței pensie alimentara 100 de lei o data la doua luni.

- Asistentul medical raspunde acuzațiilor facute de mama fetei care susține ca fiica ei a fost abuzata in ambulanța. Asistentul medical a marturisit la Acces Direct ca fata avea dureri abdominale și asta ar fi fost motivul pentru care ar fi controlata. Iata declarațiile exclusive facute de asistent!

- Sorina Guța i-a dat replica in direct lui Popa de la Mediaș, dupa ce cantarețul a acuzat-o ca l-a pacalit și i-a luat banii. Fosta soție a lui Nicolae Guța susține ca nu a cerut niciodata bani de la acesta, dar soția lui a fost cea care a insistat mult sa-i trimita suma de 1.200 de euro, pentru ca ar…

- O tanara și-a dorit sa se bucure de un zambet ca la Hollywood și sa scape de o durere, insa a ajuns sa fie mutilata de un medic stomatolog din Craiova. Adela a ramas fara dinți dupa ce a platit mii de euro. Ce propunere halucinanta i-a facut barbatul. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- S-a aflat cine ar fi fost in spatele planului de abandona mașina Casandrei in Belgia. Cum se apara Iosif in fața acuzațiilor, dar și cum a procedat pentru a-și indrepta fapta. Pe cine arunca barbatul vina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Vasilica a fost parasit de iubita și lasat sa creasca cei 3 copii. Acesta ar fi fost lasat sa aiba grija de ei și tot ce iși dorește este ca fosta partenera și reia legatura cu copiii ei. Angelica, mama copiilor, raspunde acuzațiilor facute de fostul partener și a marturisit motivul pentru care a plecat.

- Magnatul imobiliar a reușit sa ii enerveze pe toți cei din cadrul emisiunii din cauza atitudinii pe care a avut-o. Cum s-a aparat Gabriel in urma acuzațiilor. De ce a lasat-o pe Daniela fara curent electric. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.