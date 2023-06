Stiri pe aceeasi tema

- Anișoara spune ca, in prezent, se ocupa de fiul sau, asta dupa ce mama sa a acuzat-o ca și-a neglijat fiul. Femeia spune ca micuțul a fost inscris la gradinița și ca și-a gasit liniștea dupa ce s-a casatorit cu un alt barbat decat tatal fiului sau.

- Bunica Virginia spune ca nu poate face nimic pentru nepotul sau in varsta de patru ani, dupa ce fiica sa, Anișoara, a anulat certificatul de naștere din Romania al baiatului. Intre timp, femeia s-a desparțit de tatal copilului și ar avea o alta relație cu un barbat din sat.

- Apar noi detalii din dosar. Marcel l-ar fi sunat pe data de 12 aprilie pe Marius ca sa mearga in Spania alaturi de Simona, iar cei doi s-au pornit la drum pentru a parasi țara cat mai repede. Iata ce a marturisit Marius la Acces Direct!

- Cu toate ca Marcel Șerbuc este considerat principalul suspect, și Simona este acuzata ca ar fi luat parte la crima sau, cel puțin ca ar știut de ceea ce i-a facut iubitul sau fetiței de 12 ani. Intr-o discuție purtata cu colegii, Simona le spune ca a vorbit cu ea, cand, de fapt, nu s-a interesat de…

- In timp ce Marcel este, in continuare, de negasit, victimele sale fac dezvaluiri șocante despre momentul in care l-au cunoscut. Adela este una dintre femeile care a fost batuta de concubinul Simonei, in urma cu mai mulți ani. La fel a pațit și copilul lor, care a ramas cu sechele.

- Cu toate ca Ion neaga acuzațiile, un martor spune ca barbatul ar fi cel care l-a impușcat pe Ionuț. In acea seara, cei doi s-ar fi certat, iar la un moment dat, Ion ar fi tras un foc de arma la picioarele tanarului in varsta de 25 de ani. La cateva minute distanța, ar fi fost impușcat in burta.

- Apar noi detalii din dosarul lui Ionuț. Sora tanarului care s-a stins din viața acum șapte ani susține ca a vazut tot in acea noapte și a doua zi cand a primit vestea cea tragica a observat ca mașina este cea din acea seara. Familia tanarului care a murit susține ca administratorul hotelului a vrut…