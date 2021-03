Stiri pe aceeasi tema

- O femeie susține ca ar fi fost batjocorita de consilierul local din satul in care locuiește, dupa ce acesta ar fi chemat-o sa ii faca curatenie in casa. Cosmarul s-ar fi petrecut in urma cu patru luni, iar de atunci femeia este in stare de soc.

- O femeie de 37 de ani, care avea COVID-19, a nascut la Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecologie „Elena Doamna” din Iasi patru baieti care sunt perfect sanatosi. Cazul reprezinta o premiera pentru medicina din Romania, scrie Mediafax.

- O femeie din Sangerei a decedat dupa ce casa acesteia a fost cuprinsa de flacari. Cazul a avut loc in seara zilei de 20 februarie intr-o gospodarie particulara din strada Milescu Spataru din orașul Sangerei.

- Laura, tanara care s-a iubit cu Cristi Dorel, a facut declarații dureroase la Acces Direct. Aceasta a povestit ca dupa ce și-a dat seama ca manelistul Cristi Dorel a profitat de ea a intrat in depresie și a vrut sa renunțe la viața.

- Prima amulanța care a intervenit in acest caz a fost una fara medic. Aceasta l-a preluat pe copil de la parinții sai, care i-au ieșit in intampinare, așa cum s-au ințeles in convorbirea telefonica avuta in momentul apelului la 112. Atunci s-a obervat insa ca micuțul se afla in stop cardiorespirator,…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Ionel Gane, a declarat, marti, ca jucatorii sunt pregatiti pentru programul incarcat al Ligii I, considerand ca este "mai frumos" sa joci la interval de trei zile. "Aceasta pandemie a schimbat calitatea fotbalului in toata lumea si trebuie sa ne adaptam repede…

- O femeie de 27 de ani din București a fost dusa la audieri in cazul bebelușului gasit, marți seara, pus intr-o punga in fața unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei, a anunțat joi Poliția Capitalei.

Situație tragi-comica cu angajații de la Ambulanța din Campia Turzii, care se plang pe la colțuri ce mult lucreaza ei și cum se chinuie sa fie prompți, insa s-au dat singuri de gol in ceea ce...