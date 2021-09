Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat, miercuri, referitor la proiectul privind Programul National de Investitii "Anghel Saligny", ca este "un moment potential" de incalcare a protocolului de colaborare a coalitiei, semnat "dupa momentul Vlad Voiculescu", mentionand ca spera…

- Momentul a avut loc in minutul 70 al unui meci de fotbal. Fundașul a fost transportat de urgența la spital.Cazul se aseamana izbitor cu cel al lui Christian Eriksen, care in minutul 43 al meciului dintre echipele Danemarcei și Finlandei, de la EURO 2020, s-a prabusit pe teren si si-a pierdut cunostinta.…

- Un mal de pamant s-a prabușit, luni, peste muncitori, in zona Bibliotecii Naționale, in Capitala. Doi dintre ei au fost scoși, insa al treilea este in continuare prins sub pamant. Șeful echipei spune ca ar mai putea fi și alte victime. Potrivit ISU București - Ilfov, se intervine pentru extragerea…

- Dupa ce ex-ministrul apararii, Alexandru Pinzari, a fost reținut de ofițerii SIS și procurori, cel din urma a venit cu o reacție in acest sens. Prima reacție a lui Alexandru Pinzari, dupa ce a fost reținut Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Pinzari susține ca este gata sa raspunda…

- Principalul suspect in cazul morții Catalinei, adolescenta de 17 ani din Galați care a decedat in condiții suspecte, da carțile pe fața și vrea sa spuna lucrurilor pe nume, pentru a demonstra ca nu este vinovat in acest caz. Mai mult decat atat, Victor a marturisit ca el și Catalina traiau o frumoasa…

- Un accident teribil a avut loc pe Dunare, la Orșova. Un caiac in care se aflau patru sportivi tineri a fost spulberat de o șalupa care conducea cu viteza, potrivit Realitatea Plus . Imaginile surprind momentul in care conducatorul șalupei a intrat cu mare viteza in caiacul care se afla in fața sa, fara…

- Dupa ce mașina fostului iubit a fost incendiata in stil mafiot, au existat voci care spuneau ca ea ar fi cea care s-ar afla in spatele atacului. Iasmina Halas dezminte aceasta ipoteza și dezvaluie cum stau, de fapt, lucrurile intre ea și luptatorul MMA.

- Raluca Dumitru a fost eliminata de la „Survivor Romania”, dupa ce a fost nominalizata de Elena Marin, preferata publicului, in saptamana trecuta. Astazi, in cadrul emisiunii Teo Show, fosta concurenta a oferit primele declarații despre eliminare. „Am probleme de cand am ieșit din competiție. Nu am…