- Dupa ce a aflat ca martora accidentului in care a murit fiica lui a șters imaginile surprinse de camera de bord, tatal Raisei i-a transmis un mesaj femeii. Dovezile pe care le-ar fi putut arata anchetatorilor ar fi putut sa-i ajute sa rezolve mai repede acest caz.

- In timp ce avocatul Adrian Cuculis, reprezentantul parinților Raisei, incearca sa stranga cat mai multe dovezi la dosar, pentru aflarea adevarului, un martor cheie, cautat de Poliție, a marturisit reporterilor SPYNEWS ca a distrus toate probele pe care le deținea. „Eu am zis din start ca nu…

- In dosarul „Raisa”, se pare ca lucrurile evolueaza de la o ora a alta, și nu in bine, din pacate. In cursul zilei de astazi, avocatul familie Raisei, Adrian Cuculis, anunța decizia procurorilor privind cerea de aducere a doi martori importanți la audieri. Daca in cazul polițistului, procurorii nu dadeau…

- A disparut martorul-cheie din ancheta accidentului provocat de polițistul din București pe trecerea de pietoni, in care Raisa și-a pierdut viața. Femeia care se afla in spatele mașinii de poliție și care deține camera de bord ce a surprins momentul accidentului refuza sa mai comunice cu avocatul familiei…

- Marina, fetița care se afla cu Raisa in momentul tragediei, a fost astazi audiata. Adrian Cuculis, avocatul familiei micuței ucise de agentul de poliție, face declarații dupa ce a stat de vorba cu copila. El susține ca in urma audierii a aflat ca polițistul a mințit cu privire la girofarul care de fapt…

- Accidentul in care Raisa a murit a fost și va ramane o tragedie de neimaginat pentru familia micuței, dar și pentru cei care au asistat la scena crunta. Mașina polițistului care a provocat accidentul a ajuns acum pe mana specialiștilor pentru expertiza tehnica. Fetița care a supraviețuit accidentului…

- Apar noi informații in ancheta ce vizeaza accidentul in care a fost implicata mașina de poliție, in sectorul 1 al Capitalei, in urma caruia a pierit micuța Raisa, iar o alta fetița a fost ranita. Pe masura ce continua investigațiile, iar mașina de poliție va fi expertizata tehnic, urmand sa se afle…

- A aparut un nou martor in dosarul lui Constantin Popescu, polițistul care a omorat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni in urma cu trei saptamani. Acesta urmeaza sa fie audit cu privire la gestul pe care l-a facut in ziua tragediei. Ce s-ar fi intamplat cu agentul dupa impact.