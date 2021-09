Stiri pe aceeasi tema

- Informații șocante in cazul anchetei gemenilor morți la Ploiești! A fost sau nu o a treia persoana prezenta in apartamentul groazei? Astfel, deși Andreea, mama gemenilor, dar și Alina, prietena acesteia, erau singure in casa in momentul tragediei, dupa mai multe cercetari a rezultat faptul ca o a treia…

- Andreea, mama gemenilor din Ploiești, a mers la detectorul de minciuni, iar rezultatul testului poligraf a aratat ca aceasta a mințit. Femeie a facut o serie de declarații la Acces Direct, insa raspunsurile sunt total diferite de rezultatul poligrafului.

- Dupa ce mai bine de cinci zile, fara oprire, moartea gemenilor din Ploiești a fost dezbatuta in platoul Acces Direct, Alina, prietena mamei gemenilor, s-a gandit ca este momentul sa dea carțile pe fața. Tanara a dat de mai multe ori de ințeles ca in apartament s-ar fi aflat și o a treia persoana, insa…

- Un martor cheie apare in cazul tragediei din Ploiești. Este vorba despre o prietena extrem de apropiata de-a actualului partener de viața al Andreei, Bibi, pe care mama gemenilor din Ploiești susține ca nu o cunoaște. Mariana, prietena lui Bibi, susține ca acesta este nevinovat și ca tatal copiilor,…

- Detalii șocante au ieșit la iveala despre cazul morții gemenilor din Ploiești. Cu cateva zile inainte de tragedie, mama gemenilor și Alina au facut, ca de obicei, o transmisiune in direct. La un moment dat, mama gemenilor, Andreea, a primit un telefon și, in timp ce discuta la telefon cu o anumita persoana,…

- Dupa scandalul dintre bunica gemenilor din Ploiești și Alina au ieșit la iveala dezvaluiri de-a dreptul șocante. Conform ipotezei spuse de Alina, este probabil ca in apartamentul groazei din Ploiești sa mai fi intrat la momentul tragediei și o a treia persoana, raspunzatoare așadar de moartea celor…

- Dupa ce ieri mama gemenilor din Ploiești a povestit cum s-a intamplat tragedia care a șocat o țara intreaga, Alina, prietena ei, a venit astazi cu dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat, in platoul Acces Direct. Tanara are o poveste extrem de diferita fața de a mamei gemenilor și se declara nevinovata…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul celor doi copii cazuți de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Ultimele dezvaluiri, dar și acuzații, au fost facute chiar de catre tatal celor doi copii, fostul soț al femeii care, in loc sa iși pazeasca gemenii, facea live pe Facebook.