Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un mariaj de 22 de ani cu partenera sa de viața, Vasile a decis sa divorțeze de fosta sa soție care l-a inșelat cu un coleg de munca. Lucrurile nu sunt atat de simple, asta deoarece fosta sa nevasta i-a cerut sa locuiasca in continuare sub același acoperiș fiind și-a a investit bani in casa.

- Silviu Prigoana a dat vestea cea mare! Omul de afaceri va deveni in curand bunic. Soția fiului sau, Honorius, este insarcinata și va aduce pe lume primul ei copil, potrivit click.ro. Corina Bode, soția lui Honorius Prigoana, este insarcinata! Vestea a dat-o chiar viitorul bunic, Silviu Prigoana, in…

- Pandemia de coronavirus se reintoarce in forța deja. In acest context, Ministerul Sanatatii din Israel trage un semnal de alarma. Potrivit sursei citate, eficiența vaccinului Pfizer a scazut semnificativ in rindul populației deja vaccinate cu acest tip de ser. Israelul se afla intr-o situație fara precedent.…

- Un barbat iși triga disperarea, dupa ce a fost pagubit de catre femeia pe care o iubea. Titel a venit la Acces Direct sa ii transmita un mesaj fostei șale șefe care, ulterior, i-a devenit și iubita. Relația, insa, nu s-a consumat, dar aceasta a reușit sa il convinga pe barbat sa ii cumpere o mașina…

- Joe Biden a salutat vineri „veștile bune” pentru piața forței de munca din Statele Unite, care a înregistrat o mica îmbunatațire în luna mai și se lauda cu „progresul istoric” realizat de la preluarea mandatului în ianuarie: „Nicio economie majora…

- Noi informații ies la iveala in cazul relației dintre Razvan și Alina, cei doi soți cu probleme in familie. Dupa ce a marturisit ca a fost inșelat de soție, barbatul a marturisit ca tanarul cu care femeia lui s-a iubit e chiar nepotul de 18 ani.

- Un barbat in varsta de 34 de ani e in culmea dispararii, asta dupa ce soția lui, cea cu care e casatorit de 15 ani, l-a inșelat cu un tanar de 18 ani. Razvan nu știe ce sa mai faca, deoarece are impreuna cu Alina opt copii, ultimii fiind gemeni in varsta de 1 an și 5 luni.