Stiri pe aceeasi tema

- O cearta neașteptata a avut loc in platoul emisiunii „Acces Direct” in ediția din 2 mai. Prezentatoarea Mirela Vaida a rabufnit dupa unele declarații ale invitatei sale, Amalia Bellantoni. Totul a izbucnit de la un caz prezentat in emisiunea difuzata pe Antena Stars. Mirela Vaida a prezentat pe post…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost gasite decedate in casa, duminica, in localitatea Sarmas, prezentand urme de impuscare, anchetatorii luand in calcul atat varianta omorului, cat si a sinuciderii, informeaza Agerpres . Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, prim procurorul…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gilcescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca langa cei doi a fost gasit un pistol."Ieri, in 1 mai 2022, in jurul orei 9:15, Politia municipiului Toplita a fost sesizata prin 112 cu privire la faptul ca in localitatea…

- Forțele ruse au parasit orașul ucrainean Slavutych, unde locuiesc muncitorii de la centrala nucleara de la Cernobil, dupa ce și-au incheiat sarcina de a o inspecta, a declarat primarul luni dimineața.

- Un barbat a dezvaluit faptul ca soția lui a ales sa divorțeze de el pentru ca lasa vase murdare in chiuveta și, dupa un timp, acesta i-a dat perfecta dreptate, fiindca a descoperit ce lucru important ascundea acest gest.

- Incident grav in aceasta dupa amiaza langa Catedrala Ortodoxa ”Sfanta Treime” din Baia Mare. Un barbat amenința trecatorii cu un cuțit fara niciun motiv. Oamenii speriați au cerut ajutorul Poliției Locale Baia Mare. Un echipaj aflat in zona respectiva a intervenit imediat. Aceștia au incercat sa il…

- Astazi, de Ziua Internaționala a Femeii, Mirela Vaida a postat mai multe imagini rare, extrem de emoționante, cu cea care i-a dat viața. Prezentatoarea de la Acces Direct a luat la rand toate fotografiile din cutia cu amintiri și și-a uimit fanii cu poze nemaivazute pana acum cu ea și mama ei.

- Doua mamica din Ucraina au venit recent in Romania, dupa ce și-au parasit țara puternic incercata de razboi. Vica și Galina și-au luat copiii și au venit la vama Isaccea pentru a putea scapa de atacuri. Soții lor au ramas sa lupte.