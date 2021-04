Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Moculescu a revenit in țara, dupa ce a trait un calvar in Italia, acolo unde credea ca a intalnit barbatul visurilor ei. Fosta soție a lui Horia Moculescu iși dezvaluie povestea.

- Mirela Vaida a facut publice o serie de mesaje infioratoare pe care le-a primit de la un utilizator ce se semneaza cu numele Magdalena Șerban, cunoscuta criminala de la metrou. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct a aratat ca a primit așadar mai multe comentarii pe YouTube ce reprezentau niște…

- Fosta soție a lui Viorel Șeicaru, polițistul acuzat ca a orchestrat rapirea și torturarea unor oameni, susține ca a șters contul de Facebook al acestuia - distrugand probe importante, conversații și imagini - fiindca ar fi primit amenințari și ar fi fost injurata.

- Simona Hapciuc a fost eliminata recent de la „Survivor Romania”, dupa ce a facut parte din echipa Faimoșilor. Aceasta a vorbit despre planurile sale și despre cea mai importanta decizie pe care a luat-o. Vedeta are un baiețel, pe care il crește singura, dupa ce s-a desparțit de tatal lui.„Vreau sa adopt…

- Schimbare radicala in ceea e o privește pe o pacienta de la Clinica Starurilor. Anna Maria, o tanara mulțumita de intervențiile pe care le-a facut la aceasta clinica aduce acuzații grave la adresa Mariei Ilioiu! Tanara spune ca vedeta minte.

- Mariana Moculescu a locuit in Italia 5 ani, iar de mai bine de un an, aceasta s-a intors in țara, dupa desparțirea de iubitul italian. Mai mult de atat, Mariana Moculescu a facut pace cu Horia Moculescu dupa ani de scandaluri.„Nidia m-a vizitat, o chem des pe la mine. Am ieșit la cosmetica, mergem…

- O tanara de 18 ani trece prin momente cumplite! Aceasta susține ca e terorizata zi de zi de catre varul sau, dupa ce in urma cu mai mulți ani tanarul a incercat sa profite de ea! Acum ea e amenințata cu moartea!