Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota a vorbit pentru prima data la Acces Direct despre tragedia prin care a trecut. La doar o zi dupa Craciun, soțul ei, marea sa dragostea, a incetat din viața in urma unui infarct. Acum, Marcela Fota incearca in fiecare zi sa vada luminița de la capatul tunelului, exact așa cum chiar ea spune.

- La doar trei zile de la Craciun, in familia Marcelei Fota s-a petrecut o mare tragedie! Soțul vedetei a murit chiar in timp ce se afla la coada pentru a-și plati taxele! In tot acest timp Mariana Ionescu Capitanescu, sora artistei, a fost alaturi de ea! Ce mesaj i-a transmis in urma cu puțin timp!

- Un ieșean a distribuit in urma cu doi ani o fotoografie a surorii sale in dreptul careia a scris un scurt mesaj. Revoltata de ce a citit, femeia l-a dat in judecata. Un barbat din judetul Iasi a fost condamnat sa-i plateasca 4.000 de lei surorii lui, dupa ce acesta a postat un mesaj denigrator la adresa…

- O adevarata tragedia s-a petrecut in urma cu o zi in familia cunoscutei cantarețe de muzica populara Marcela Fota! Soțul artistei a murit in urma unui infarct, iar acum toata familia și toți cei care l-au cunoscut pe partenerul acesteia sunt in stare de șoc! Ce a postat Mariana Ionescu Capitanescu,…

- Mariana Ionescu Capitanescu a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars legate de moartea cumnatului ei. Artista a povestit ce s-a intamplat cu soțul surorii sale cu o seara inainte ca acesta sa moara.

- Mariana Ionescu Capitanescu a oferit declarații exclusive pentru AntenaStars despre moartea teribila a cumnatului sau. Soțul Marcelei Fota s-a stins din viața la varsta de 47 de ani din cauza unui infarct.

- Dupa ce in urma cu o zi, Alexandra și-a facut apariția la ”Acces Direct” spunandu-și povestea de viața, acum noi detalii ies la iveala in acest caz. Tanara mama amenința cu moartea și lasata fara copii susține ca fratele ei și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani in mainile fostului iubit.

- Intre Maria, tanara mama de 18 ani și fostul sau iubit și tatal al fiului lor de 4 luni nu mai e liniște, dupa ce fata nu a mai fost lasata sa-și vada copilul pe care l-a adus pe lume. Pentru ca iși dorește sa-l ia din familia fostului sau partener de viața, Maria a mers cu echipa Acces Direct acasa…