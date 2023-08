Stiri pe aceeasi tema

- Maria și Mircea spun ca ancheta in cazul morții fiului lor bate pasul pe loc, pentru ca șeful poliției de acolo l-ar proteja pe principalul suspect. Timotei ar fi fost lovit de fratele patronului, dupa ce s-ar fi certat de la bani.

- Cazul morții lui Cristi devine din ce in ce mai controversat. Timp de un an in care autoritațile au stabilit ca s-a inecat, bunicul sau a revenit cu noi detalii ingrijoratoare, cu care incearca sa demonstreze ca nepotul lui a fost ucis. Dupa ce și-a susținut punctul de vedere, un alt martor a revenit…

- Dinamo a inchis situația cu spaniolul Raul Albentosa, 34 de ani, a scapat de una dintre cele cinci datorii pentru a primi „verde” la transferuri, prin ridicarea interdicției de catre FIFA. Dinamo a inceput sa plateasca dintre datorii, intenția fiind de a inștiința ulterior FIFA ca a achitat datoriile…

- O femeie nu știe ce sa mai faca dupa moartea tatalui ei. Ioana a ramas fara moștenirea lasata de parinți dupa decesul acestora. Ea nu a primit niciun ban, dupa ce frații ei au vandut casa parinteasca.

- Gabriela și Cristi sunt la un pas de a ajunge in strada, dupa ce in 2017, au dat un avans pentru un apartament. Locuința trebuia sa fie finalizata in 2019, dar nici in prezent nu este gata. Cei doi spun ca au fost pacaliți de dezvoltatorul imobiliar.

- Una dintre surorile lui Alin spune ca și ea a lucrat in trecut la firma iubitului mamei sale. Femeia susține ca a trecut prin aceeași experiența și ca a plecat de la firma fara niciun ban, impreuna cu soțul ei.

- Vasile Constantin spune ca a vorbit cu o zi inainte ca fiica sa sa fie ucisa. Barbatul susține ca avea o relație apropiata cu Anamaria și mereu il suna sa il intrebe cum se simte. In acea perioada, fetița era entuziasmata ca mama sa urma sa ii cumpere un nou telefon.

- Dupa ce Nica a acuzat-o pe una dintre nepoatele socrului sau ca nu s-ar fi ocupat de el, o vecina face dezvaluiri despre situația batranului. Luminița spune ca, de fapt, Nica ar fi fost cea care nu l-a ingrijit pe batran, iar in urma cu cațiva ani, tot el ar fi fost cel care a decis sa plece din casa…