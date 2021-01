Maria și Mihai Nemeș și-au deschis ușile casei și totodata sufletele in fața telespectatorilor Acces Direct, dezvaluindu-le luxul și opulența in care se „scalda”, in vila cu obiecte unicat și cu o mare valoare sentimentala. Totodata, interpreții de muzica populara au facut și cateva marturisiri inedite din viața de cuplu, vorbind și despre micile neințelegeri pe care le-au intampinat!