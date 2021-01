Acum are fani in toata țara, molipsindu-i pe toți cu optimismul și zambetul ei, insa Maria Luiza Mih ascunde in spatele succesului o drama sfașietoare. Frumoasa cantareața-designer a facut cateva dezvaluiri emoționante la Acces Direct despre cumpana vieții ei, atunci cand a fost la un pas de moarte.