- Moartea lui Madalin ridica numeroase semne de intrebare, dupa ce familia a observat mai multe erori in raportul facut de autoritați. Aceștia cer sa se faca dreptate și sa se arate modul in care baiatul a murit, cu adevarat.

- Pe 11 iulie se implinesc trei luni de cand Madalin a sfarșit tragic, dupa ce a urmarit mașina in care se afla iubita lui și pe tanarul cu care adolescenta ar fi avut o relație. La trei luni de la tragedie, familia spune ca are inca o mulțime de intrebari și crede ca, de fapt, tanarul ar fi fost impins…

- Maria este in „razboi” cu cumnata, asta dupa ce femeia ar fi incercat sa puna mana pe toata moștenirea. Intre timp, soțul Mariei a murit, iar conflictul dintre cele doua familii nu a fost soluționat, din contra, cumnata ar fi avut pretenții in continuare sa primeasca cele doua terenuri.

- Maria și iubitul ei au fost impreuna șase ani, perioada in care s-au ințeles bine. Doar ca in luna noiembrie a anului trecut a aflat ca barbatul are o viața dubla, caci era impreuna cu o alta femeie, in timp ce Maria trebuia sa ii plateasca datoriile lui.

- A trecut aproape o luna de cand un antrenor de fitness a murit, asta dupa ce s-a comportat ciudat in ultimele ore de viața. Moartea lui Carolin a lasat in urma o mulțime de intrebari. Tanarul ar fi fost batut chiar de cațiva oameni din satul in care ar fi oprit.

- Mama Raisei, fetița in varsta de doi ani care a fost gasita fara suflare in Dolj, a facut marturisiri șocante. Femeia crede ca un alt adult ar fi contribuit la moartea micuței. Iata ce declarații neașteptate a facut!

- Laurențiu și mama lui, Luminița, sunt ingroziți de tot ce s-ar intampla in blocul in care ei locuiesc. Ar avea loc adevarate orori, o mama fiind acuzata ca și-ar maltrata copiii, un barbat i-ar amenința cu moartea și ar face evaziune fiscala, iar ”lista neagra” continua!

- A inceput confruntarea momentului! Mama suspectului de 16 ani și iubita barbatului ucis in Crangași s-au intrecut in declarații dure, dorindu-și fiecare sa se faca dreptate. Iubita barbatului mort a facut dezvaluiri noi despre ceea ce se știe despre momentul in care acesta a fost omorat.