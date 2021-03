Stiri pe aceeasi tema

- Valentina nu știe ce sa mai faca dupa o intervenție la posterior, dar care a lasat-o traumatizata pe viața. Tanara a fost de-a dreptul mutilata, iar ea scoate la iveala amanunte cutremuratoare despre cum e viața sa in aceste momente.

- Momente delicate pentru Mirela Vaida, in aceasta seara, la Acces Direct. Dupa ce a auzit povestea cutremuratoare a unui baiețel bolnav, frumoasa prezentatore a izbucnit in lacrimi. Mirela Vaida a vorbit și despre motivul pentru care s-a emoționat foarte tare.

- Lora, partenera de platou a lui Cove, la „Vorbește Lumea” s-a emoționat atat de tare in cadrul emisiunii de luni, 1 martie, inct a izbucnit in lacrimi. Totul s-a intamplat, in timp ce Oana Sarbu interpreta melodia „Te iubeam”. Oana Sirbu a fost invitata la Vorbește lumea și a cantat o melodie superba…

- La final de noiembrie 2020, Laura Cosoi scria un mesaj cutremurator pe Facebook, in care anunța moartea tatalui ei, din cauza coronaviruslui. Ultimele cuvinte ale tatalui Laurei Cosoi, inainte sa moara Marius Cosoi, unul dintre cei mai mari antrenori de handbal, din sportul ieșean, a murit, la varsta…

- Mirela Vaida a trecut printr-un moment emoționant in timpul emisiunii de sambata seara. Frumoasa prezentatoare a izbucnit in lacrimi, dupa ce Marcela Fota a povestit la Acces Direct drama prin care a trecut, dupa moartea prematura a soțului sau.

- Maria Ilioiu trece prin momente cumplite, dupa ce chipul i-a fost distrus in urma unui tratament facial. Ispita de la Insula Iubirii s-a demachiat in direct, la Antena Stars. Imagini șocante cu chipul vedetei.

- Un incendiu a izbucnit astazi la o masina, in Focșani, pe șoseaua de centura a orașului. La fața locului au intervenit doua detașamente ale pompierilor focșaneni, incendiul fiind stins in scurt timp. „A fost un incendiu la un autoturism. Am intervenit cu 2 echipaje de la Detasamentul de Pompieri Focsani,…