Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de peste 30 de ani, Maria urma sa dea naștere celui de-al cincelea copil. Femeia a mers la maternitate, insa dupa ce a nascut natural i s-a spus ca a avut un avort spontan, iar bebelușul a murit. Cu toate ca una dintre asistente i-a marturisit ca a nascut vie o fetița, ea nu și-a…

- La doar un an de la inaugurarea primului Centru de Fertilitate și Fertilizare in vitro REGINA MARIA din Cluj s-a nascut primul copil dintr-o sarcina obținuta prin procedura de reproducere asistata, in timp ce echipa medicala este pregatita sa susțina in curand aducerea pe lume a primei perechi de gemene,…

- Caz revoltator in Anglia! Un copil de numai patru ani s-a stins din viața in circumstanțe care deocamdata nu au fost stabilite. Pentru ca a facut febra destul de mare, parinții au decis sa il duca de urgența la spital, pentru a vedea ce s-a intamplat cu fiul lor. Cateva ore mai tarziu, micuțul Iosif…

- Intr-un sat de la sud de Kiev, reporterii CNN l-au intalnit pe Igor Mozhaev, un locuitor al orașului Markhalivka, plimbandu-se printre aramaturile casei sale, dupa ce un atac aerian rusesc i-a lovit casa vinerea trecuta. A pierdut un prieten și cinci membri ai familiei, inclusiv soția și fiica de doar…

- Este vorba despre una dintre cele mai misterioase dispariții de la noi din țara. Pe data de 26 septembrie, intr-o duminica, barbatul și-a anunțat familia ca merge intr-o padure apropiata pentru a culege ciuperci. De atunci, tatal celor doua blondine nu s-a mai intors acasa. Acum, fetele il cauta disperate.

- Copilul in varsta de doi ani, din localitatea Urecheni, judetul Neamt, care a fost batut de mama si de concubinul acesteia a decedat, a anuntat vineri managerul Spitalului de Pediatrie „Sf. Maria” din Iasi, Alina Belu. Cu noua zile in urma copilul a fost adus la Iasi si internat la terapie intensiva,…

- Maria B., femeia care a fost implicata in accidentul care a avut loc marti la Baltati si care a nascut un baiat sanatos in aceeasi zi, va putea pleca zilele urmatoare acasa. Medicii de la Maternitatea "Elena Doamna", unde se afla atat mama, cat si copilul, spun ca starea lor este una buna. Desi mama…

- Tanara insarcinata care se afla in ambulanța lovita de catre un TIR, in Iași, a nascut un bebeluș perfect sanatos. Dupa șocul trait in timpul accidentului, medicii erau pregatițți pentru ce este mai rau, dar, din fericire, Maria Bihalcea nu a avut parte de complicații. Iata cine este aceasta, dar și…