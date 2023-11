Stiri pe aceeasi tema

- Constantin a plecat in urma cu mai mulți ani in Turcia, din dorința de a-i asigura familiei un trai mai bun. Doar ca, ulterior, a decis sa rupa definitiv legatura cu soția și fiica, fiind dat disparut, ca mai apoi sa afle ca in Romania era mort de doi ani.

- Eforturile Israelului de a reabilita comunitațile din sud, afectate de seria de atentate din 7 octombrie, vor dura mai mlți ani și se vor duce dincolo de așteptata ofensiva terestra impotriva organizației islamiste Hamas, a declarat Benny Gantz, fost șef al Armatei israeliene și membru al cabinetului…

- Antena 1 a anunțat ca Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea nu vor mai face parte din juriul showului culinar „Chefi la Cuțite”. Intr-un comunicat emis astazi, Antena 1 a anunțat ca pregatește un nou juriu pentru emisiunea „Chefi la Cuțite”. Postul TV susține ca cei trei foști jurați…

- Sorin Bontea are toate motivele sa se considere un barbat implinit! Iata cat de mare și frumoasa a crescut fiica lui, Miruna. Fara doar și poate, juratul de la Chefi la cuțite are cu cine sa se mandreasca.

- Irina Fodor a povestit despre cum a reușit Razvan Fodor sa o cucereasca in urma cu 16 ani. Mai mult, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a vorbit și despre relația speciala pe care o are cu fiica ei, Diana.

- Oana vrea sa iși creasca fiul in varsta de 10 ani, dar spune ca tatal copilului nu este de acord ca el sa ramana la mama. Femeia este stabilita in Elveția de mai mulți ani și, deși instanța a stabilit domiciliul copilului la Oana, barbatul nu ar fi de acord.

- Influencerița Azaleea Necula a gatit alaturi de mama ei in bucataria de la Chefi la cuțite. Cele doua au pregatit paste gigant in sos de roșii și au trecut in etapa urmatoare cu doua cuțite.

- La 15 ani, Rita este persoana care ii este alaturi Ronei Hartner, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in stadiul patru. Adolescenta locuiește cu mama ei și tot ea a fost și la consultație, atunci cand medicii i-au spus ca are șanse reduse sa se vindece.